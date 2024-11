Do pierwszych konkursów Pucharu Świata w sezonie 2024/25 kibice z Polski podchodzili przede wszystkim z jedną nadzieją. Że będzie lepiej niż przed rokiem. I choć faktycznie biało-czerwoni w Lillehammer nie zaprezentowali się tak słabo, jak dwanaście miesięcy wcześniej, to ich postawa wciąż pozostawia wiele do życzenia. W sumie w dwóch konkursach Polacy uzbierali 48 punktów .

Piotr Żyła zgłasza gotowość. Występy skoczka coraz bliżej

Zawody w Norwegii to już jednak historia i Polacy muszą skupić się na tym, co przed nimi. W najbliższy weekend zameldują się w Finlandii, a konkretnie w Ruce, gdzie odbędą się dwa kolejne konkursy indywidualne. Przed zawodami na północy Europy Thomas Thurnbichler dokonał jednej zmiany w składzie biało-czerwonych. Macieja Kota zastąpił Jakub Wolny .

Żyła został zapytany o stan zdrowia i kondycję operowanego kolana. Skoczek zgłosił gotowość do startów i tym samym wysłał jasny sygnał do Thurnbichlera, że na zawody w Wiśle będzie gotowy. "Jestem przygotowany i fizycznie, i psychicznie, chociaż nigdy nie można powiedzieć, że jest się w 100 procentach gotowym, bo to skoki" - zakomunikował skoczek. Dodał jednocześnie, że kolano już nie boli i nie ma żadnych niepokojących objawów po zabiegu, co pozwala w pełni skupić się na treningach i nadchodzących startach w Pucharze Świata.