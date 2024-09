Polski skoczek krok od przełomowego sukcesu. Spektakularny weekend

Paweł Wąsek rozpoczął swoje występy w Letnim Grand Prix w naprawdę pechowym stylu, bowiem podczas pierwszego konkursu w Courchevel... został zdyskwalifikowany z powodu posiadania pod kombinezonem niewłaściwej bielizny, jakkolwiek abstrakcyjnie by to nie zabrzmiało. Potem jednak już obyło się bez takich niechcianych przygód.

25-latek podczas drugich zawodów we Francji zajął 24. miejsce, potem w Wiśle był 13. i 7., a w rumuńskim Rasnovie ... niespodziewanie aż dwukrotnie triumfował, pokazując ogrom klasy zarówno w sobotnich , jak i niedzielnych zmaganiach .

Paweł Wąsek błysnął w Letnim Grand Prix. Polak u szczytu klasyfikacji generalnej

To zaś miało oczywiście swoje konsekwencje, jeśli mowa o pozycji reprezentanta Polski w klasyfikacji generalnej LGP - na ten moment jest on już jej wiceliderem, mając na swym koncie dokładnie 263 punkty. To jedynie o 10 "oczek" mniej od Alexa Insama, który obecnie okupuje pierwszą lokatę.