Niesieni sobotnim zwycięstwem Pawła Wąska polscy skoczkowie przystąpili w niedzielę do drugiego konkursu Letniego Grand Prix w Rasnovie . Coś, czego nie udało się dokonać w Wiśle, dokonało się w Rumunii. A dla Wąska był to wyjątkowy sukces - pierwszy triumf zawodach elity w karierze. Cała czwórka w składzie z Maciejem Kotem , Kacprem Juroszkiem i Jakubem Wolnym zasłużyła na pochwały.

Wszyscy Biało-Czerwoni zakwalifikowali się bez problemów do serii finałowej, a to w ubiegłym sezonie wcale nie było regułą. Podobnie jak w sobotę, tak i w niedzielę udział w konkursie w Rasnovie wzięli Kot, Juroszek, Wolny i Wąsek. 25-latek w serii próbnej zajął drugie miejsce, tuż za Aleksem Insamem , co stanowiło świetny prognostyk przed zawodami.

Udany weekend polskich skoczków w Rumunii. Paweł Wąsek znów zaimponował

Znów bardzo poprawne skoki oddali Maciej Kot i Kacper Juroszek, którzy nie mieli większych problemów z zakwalifikowaniem się do serii finałowej. Widać było, że Polacy dobrze czują się na skoczni w Rasnovie - ich próby były równe i dość dalekie. Podczas gdy skok Jakuba Wolnego na odległość 95 metrów mógł zadowolić sztab szkoleniowy, w Rasnovie znów najmocniej błyszczał Paweł Wąsek. 25-latek lądował co prawda 2 metry bliżej od kolegi, ale uzyskał dużo wyższą notę i po 1. serii to on prowadził w konkursie. Wolny i Juroszek plasowali się natomiast w czołowej dziesiątce.