Udany weekend polskich skoczków. Pasjonująca walka o triumf, Wąsek bohaterem

Wszyscy Polacy z awansem do serii finałowej. Paweł Wąsek znów "odpalił"

Dobrą formę podtrzymał Paweł Wąsek, który lądował co prawda 2,5 metra bliżej od prowadzącego Kevina Bicknera, ale tracił po 1. serii do Amerykanina tylko 1,4 pkt. Dawało to perspektywę na możliwość walki o zwycięstwo. Co cieszy najbardziej, to cała czwórka skoczków zakwalifikowała się do serii finałowej. Jakub Wolny po skoku na odległość 89,5 metra zajął miejsce 20. tuż przed Maciejem Kotem.