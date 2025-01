Polacy go uwielbiają. Znany skoczek pod lupą, w tle niemiecki specjalista

33-latek staje się przy okazji coraz bardziej popularny za sprawą wyników. Podczas gdy niemal wszyscy podopieczni Thomasa Thurnbichlera przeżywają kryzys, on co weekend notuje kapitalne rezultaty. Efekty widzimy choćby w kończącym się w poniedziałek Turnieju Czterech Skoczni. W klasyfikacji cyklu Szwajcar plasuje się na znakomitym czwartym miejscu. Jego rodacy wierzą w nadchodzący sukces i awans doświadczonego zawodnika do TOP 3. Z tego względu na tapet wziął go tamtejszy "Blick". "Sześć powodów cudu szwajcarskich skoków narciarskich" - czytamy w tytule obszernego materiału.