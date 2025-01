Burza z udziałem Stefana Krafta, Polak dorzucił trzy grosze. Te słowa pójdą w świat

Przed ostatnim konkursem w Bischofshofen najbliżej triumfu w Turnieju Czterech Skoczni był Stefan Kraft , który zwycięstwem w Innsbrucku zapewnił sobie pozycję lidera. 31-letni Austriak pierwszym skokiem na skoczni im. Paula Ausserleitnera przybliżył się do drugiego w karierze Złotego Orła, bo objął prowadzenie i wprawdzie nieznacznie, ale wyprzedzał Daniela Tschofeniga i Jana Hoerla.

W serii finałowej doszło jednak do przetasowań - Tschofenig popisał się kapitalnym lotem i wyprzedził Hoerla , który wprawdzie lądował dalej, ale w gorszym stylu. Tuż przed skokiem Krafta z kolei podmuchy wiatru się wzmogły, przez co trzykrotny zdobywca Kryształowej Kuli musiał kilka minut czekać na swój skok . Próby wprawdzie nie zepsuł, bo skoczył 137,5 m, ale ostatecznie był trzeci zarówno w konkursie, jak i w turnieju Czterech Skoczni. Po zawodach nie krył rozżalenia.

"Tak długie oczekiwanie naprawdę nie jest zabawne. Oddałem dwa bardzo solidne skoki, ale Złoty Orzeł po prostu nie chciał do mnie przylecieć. Trzeba odrobiny szczęścia, by wygrać ten turniej. Miałem 18 punktów dodanych w pierwszej serii i skakałem w innych warunkach niż wielu innych skoczków" - stwierdził w rozmowie z ORF. Jak dodał, jego zdaniem konkurs nie był sprawiedliwy.

