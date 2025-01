Jens Weissflog widzi w tym duży problem. - Trudno to wytłumaczyć. Jakoś nie udaje nam się utrzymać dobrej formy przez święta. O rzekomej presji można dużo powiedzieć, ale inni też ją mieli. To wstyd, muszę powiedzieć. W poprzednich latach mieliśmy wiele dobrych pozycji startowych, ale tym razem mieliśmy najlepszą z uwagi na pięć indywidualnych zwycięstw Paschke - powiedział w rozmowie ze SPORT1.

- Oczywiście był pod presją, co było widać także po jego próbach. Skakał niesamowicie agresywnie, czasem aż za agresywnie. To błędy, które popełniasz, gdy jesteś pod presją. Niemniej jednak był to najlepszy wynik w TCS w jego karierze, co łagodzi rozczarowanie - zaznaczył w temacie 34-latka.