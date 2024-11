Trwa pierwszy weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich. Inauguracyjne zawody rozgrywane są w norweskim Lillehammer. Pierwszy konkurs nowego sezonu wygrał Pius Paschke, a za jego plecami uplasowali się Daniel Tschofenig oraz Maximilian Ortner, dla którego było to pierwsze podium w karierze. Najlepszym z Polaków był 14. Paweł Wąsek, a punktowali również 23. Aleksander Zniszczoł oraz 26. Dawid Kubacki. O sporym pechu może za to mówić Domen Prevc, który o tegorocznej rywalizacji na Lyskardsbakken będzie chciał jak najszybciej zapomnieć.

Koszmar Domena Prevca w Lillehammer. Słoweniec bez udziału w obu konkursach

Domen Prevc w swoim skoku uzyskał 117 metrów, co dawało mu nadzieję na awans do konkursu, a wyniki kwalifikacji pokazały, że ten awans po prostu by miał. Niestety, tym razem Słoweniec został zdyskwalifikowany ze względu na nieregulaminowy kombinezon. Oznacza to, że Prevcow ani razu na Lysgardsbakken nie udało się przejść kwalifikacji i weekend na tym obiekcie zakończy bez ani jednego udziału w konkursie głównym.