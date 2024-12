Do niecodziennych scen doszło we wtorek w Garmisch-Partenkirchen, gdzie przeprowadzono treningi i kwalifikacje przed noworocznym konkursem Turnieju Czterech Skoczni. Na Grosse Olympiaschanze doszło do awarii windy, przez co zawodnicy oddawali swoje próby z opóźnieniem. Z nagrania udostępnionego przez Eurosport wynika, że w pewnym momencie zacięły się drzwi windy, a w środku uwięzieni zostali skoczkowie. "To się mogło skończyć tragedią" - donosi Eurosport.