Egzotyczne skoki narciarskie. Od lat nie było czegoś takiego

Chińczyk, Kazachowie i szturm Estończyka. Działo się w Ruce

To teraz rarytas z Estonii. Trenujący na co dzień z Norwegami Antti Aigro już latem pokazywał się z bardzo dobrej strony, stając nawet na podium Grand Prix. Teraz w Ruce zajął piąte miejsce, co jest najlepszym wynikiem estońskiego skoczka w historii. Do historycznego podium zabrakło mu 3,5 metra.