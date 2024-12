Piotr Żyła zdecydował się to ogłosić. Jednoznaczna deklaracja. "Nigdy tego nie osiągnąłem"

Każdy kolejny początek nowego sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich wiąże się z nowymi nadziejami wśród polskich fanów. Zwłaszcza, że ubiegłoroczne zmagania w wykonaniu biało-czerwonych były wręcz fatalne i wydaje się, że gorzej nie da się zaprezentować. Na razie jednak powodów do radości jest jak na lekarstwo, bo podczas pierwszego weekendu ze skokami narciarskimi Polacy znowu nie zachwycili i w dwóch konkursach indywidualnych zdobyli zaledwie 48 punkty .

Puchar Świata na przełomie listopada i grudnia przeniósł się do fińskiej Ruki. Również i tam podopieczni Thomasa Thurnbichlera byli dalecy od zachwycenia swoich fanów w sobotnim konkursie. Jedynym zawodnikiem, który zebrał całkiem niezłe noty za swój występ był Aleksander Zniszczoł . Pozostali Polacy ponownie pokazali, że są dalecy od swojej optymalnej formy. Być może zmieni się coś w kolejny weekend, kiedy to Puchar Świata zagości na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle .

Piotr Żyła z odważną deklaracją. Zdecydował się to ogłosić

Wówczas do rywalizacji powinien wrócić już Piotr Żyła . Wiślanin w trakcie sezonu przygotowawczego zmagał się z urazem, który ostatecznie zakończył się zabiegiem. Lekarze operowali jego kolano i niezbędna była dłuższa przerwa w treningach. Tym samym opóźnił się występ doświadczonego zawodnika w nowym sezonie Pucharu Świata. Żyła szykowany jest jednak na zawody w Wiśle . Skoczek został zapytany w rozmowie z Eurosportem, jakie cele stawia sobie na najbliższy sezon.

I deklaracja Żyły należy do tych odważnych. "Cel zawsze mam ten sam - zdobyć Kryształową Kulę, której jeszcze nigdy nie zdobyłem, nigdy tego celu nie osiągnąłem" - powiedział reprezentant Polski. Dziennikarz zauważył, że to odważne słowa, na co skoczek odpowiedział: