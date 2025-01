Podczas pierwszej serii poniedziałkowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Bischofshofen - wieńczącego 73. Turniej Czterech Skoczni - doszło do kuriozalnych wydarzeń. Tuż po próbie Dawida Kubackiego na zeskok skoczni im. Paula Ausserleitnera nagle runął latający nad nim wcześniej dron. Przez to zawody zostały na moment przerwane, przez co Piotr Żyła i Aleksander Zniszczoł musieli nieco dłużej poczekać na to, by móc usiąść na belce.