Nikola Grbić zaskoczył ws. ogłaszania powołań. A w sieci burza. "Kabaret"

"Nie ogłoszę 12-tki teraz. Najpierw muszą dowiedzieć się zawodnicy, którzy z nami nie pojadą do Paryża. Musimy usiąść, pogadać, muszę wytłumaczyć, dlaczego moja decyzja jest taka, a nie inna. A przecież nie będę tu trzymał 17 zawodników, muszą pojechać do domu. Dlatego najprawdopodobniej nie w tym tygodniu, ale dopiero w przyszłym ogłoszę 12-tkę" - przekazał selekcjoner.

Nikola Grbić zdecyduje do 8 lipca. Kibice jeszcze poczekają

Termin zgłaszania składu na igrzyska mija 8 lipca. Jak przekazał Przegląd Sportowy Onet, to właśnie tego dnia lista 13 nazwisk trafi do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, następnie, również 8 lipca, zostanie przesłana do MKOL.

Nie oznacza to jednak, że kibice od razu poznają wybory Grbicia - prezes PZPS Sebastian Świderski w rozmowie ze wspomnianym portalem zdradził, że lista będzie początkowo tajna . A zostanie upubliczniona wtedy, kiedy zdecyduje się na to selekcjoner. Decyzja Serba wywołała spore poruszenie.

Wątek utajnienia listy poruszyła w swoim wpisie w serwisie X (dawny Twitter) Justyna Żółkiewska współpracująca ze Strefą Siatkówki. A tam w komentarzach część kibiców nie zostawia suchej nitki na pomyśle Grbicia. "Co za cyrk" - stwierdziła jedna z internautek. "Kabaret" - dodała inna. "To już jest coraz bardziej śmieszne" - czytamy w kolejnym komentarzu.

O wiele bardziej wyważoną opinię przedstawił siatkarski ekspert Jakub Balcerzak. "Z całym szacunkiem, ale zawodnicy mają się dowiedzieć w niedzielę, a to że my - kibice - dowiemy się najpóźniej, to dla mnie osobiście nie jest to problem... Po drugie, PZPS "nie ukryje tego" na jakoś bardzo długo, bo na VW (portal Volleyball World - przyp.red) składy mają pojawić się już w przyszłym tygodniu" - napisał.