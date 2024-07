Ostatni element układanki. PZPS rozwiał wątpliwości przed igrzyskami

Polscy kibice siatkówki już powoli zaczynają żyć tym, co wydarzy się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To oczywiście najważniejszy z turniejów, jakie nasza kadra rozegra w tym roku. Zakończona w miniony weekend Liga Narodów dała potwierdzenie, że Biało-Czerwoni są zdolni do osiągnięcia wielkich rzeczy we Francji. Ten turniej bowiem kadra prowadzona przez Nikolę Grbicia zakończyła z kolejnym medalem w trakcie kadencji Serba, a mimo tego pewne rozczarowanie się pojawiło.

Reklama