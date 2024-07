Wielki hit transferowy tuż przed IO. Siatkarz reprezentacji ma nowy klub

Reprezentacja Polski przygotowuje się do igrzysk olimpijskich, które rozpoczną się już 26 lipca. Siatkarze Nikoli Grbicia trenują w Spale, a wśród zawodników, którzy będą brani pod uwagę przy składzie na wyjazd do Paryża, jest Bartosz Bednorz . Przyjmujący z pewnością liczy na nominację od selekcjonera. Na razie może jedynie zadowolić się tym, że oficjalnie ogłoszono już, gdzie zagra w przyszłym sezonie PlusLigi.

Oficjalnie: Bartosz Bednorz nowym siatkarzem Asseco Resovii Rzeszów

Przyjmujący, który już 25 lipca skończy 30 lat, może też pochwalić się kilkoma sukcesami z reprezentacją. W narodowych barwach pod wodzą Nikoli Grbicia zdobył mistrzostwo Europy (2023) oraz aż pięć medali Ligi Narodów - w tym złoty w 2023 roku. Teraz z pewnością marzy o wyjeździe na igrzyska olimpijskie w Paryżu i wydaje się mieć na to spore szanse. Serbski selekcjoner jak na razie wciąż zwleka z ogłoszeniem składu na najważniejszą imprezę czterolecia, ale czas na to ma do 8 lipca.