Wilfredo Leon przeprowadził się do Polski i szybko zachwycił. A teraz taka wiadomość. To już oficjalnie

Pierwsza runda fazy zasadniczej PlusLigi dobiegła końca, co jest dobrą okazją do podsumowań. Wybrano już "drużynę pierwszej rundy", którą oficjalnie ogłoszono na oficjalnej stronie PlusLigi. Znalazło się tam nie tylko miejsce dla Wilfredo Leona, który od razu po przeprowadzce do Polski zaczął błyszczeć w rozgrywkach, ale też dla jego kolegów z reprezentacji. Podopieczni Nikoli Grbicia zdominowali zestawienie potwierdzając, że również w swoich klubach są w stanie regularnie zachwycać.