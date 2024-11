Sceny w PlusLidze, to się nie mieści w głowie. Historyczny wyczyn Wilfredo Leona

Mało który transfer w ostatnich latach w PlusLidze wywołał tyle emocji, co przenosiny Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin. Po sześciu latach spędzonych w Sir Safety Perugia wreszcie udało się go przekonać do przeprowadzki do polskiej ligi, co zdecydowanie podniosło jej prestiż i poziom. W końcu mowa o zawodniku postrzeganym przez wielu za najlepszego siatkarza globu.