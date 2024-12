Wieści w sprawie Fabiana Drzyzgi. Jasne stanowisko w sprawie reprezentacji Polski

Fabian Drzyzga nieco zniknął z radarów polskich kibiców po tym, jak latem przeniósł się z Asseco Resovii do Fenerbahce. W klubie ze Stambułu odgrywa jednak ważną rolę i wciąż należy do czołówki polskich rozgrywających. Czy jego powrót do reprezentacji Polski jest więc możliwy? Stanowisko syna w tej sprawie w rozmowie ze sport.rp.pl jasno zadeklarował jego ojciec Wojciech, były siatkarz i trener, a dziś komentator Polsatu Sport. To ważny sygnał wysłany do Nikoli Grbicia.