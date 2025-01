Przyćmił Wilfredo Leona, a Grbić nie widzi go w kadrze. Polski siatkarz znów kluczowy

" We wszystkich reprezentacjach świata Kwolek byłby w 14-tce " - komentował w ubiegłym roku wybory Grbicia w rozmowie z Interią Wojciech Drzyzga , były siatkarz i trener, dziś ekspert Polsatu Sport.

Mimo braku uznania w oczach Grbicia Kwolek nadal należy do czołowych polskich przyjmujących . Udowadnia to w PlusLidze, gdzie ze świetnej strony pokazał się w ostatnim spotkaniu Aluron CMC Warty Zawiercie z Asseco Resovią. Zdobył 16 punktów i pomógł drużynie w zwycięstwie 3:1 .

PlusLifa. Bartosz Kwolek w drużynie kolejki. "Jak prawdziwy szef"

Świetną formę Kwolka doceniła PlusLiga. Siatkarz, który w tym roku skończy 28 lat, został wybrany do drużyny kolejki opublikowanej na oficjalnej stronie PlusLigi.

Grał jak prawdziwy szef. Aż 74-procentowa skuteczność ataku mówi sama za siebie. Kapitalnie rozwiązywał skomplikowane sytuacje, po pierwszym secie poderwał drużynę i walnie przyczynił się do zgarnięcia kompletu punktów

Obok siatkarza Warty drugie miejsce dla przyjmującego zajął Piotr Orczyk z Trefla Gdańsk. Tym razem Kwolek i Orczyk przyćmili nawet Wilfredo Leona, którego zabrakło w najlepszej szóstce . I to mimo świetnego występu urodzonego na Kubie reprezentanta Polski, który został MVP zwycięskiego spotkania Bogdanki LUK Lublin z Barkomem Każany Lwów . Drugim rezerwowym przyjmującym został wybrany Irańczyk Milad Ebadipour ze Steam Hemarpol Norwida Częstochowa.

"Do tego powiedzmy jestem, żeby tam gdzieś te brzydkie piłki kończyć. Cieszę się, że dzisiaj mi się to udało, bo nie zawsze jest to możliwe" - komentował swój występ sam Kwolek w rozmowie z klubowymi mediami.