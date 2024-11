Wilfredo Leon poszedł w odstawkę. Nerwy do samego końca, faworyt odpowiedział

PSG Stal w tym sezonie radzi sobie znacznie słabiej niż w poprzednich rozgrywkach. W środę po pięciu setach przegrała z PGE GiEK Skrą Bełchatów, a do Lublina przyjechała z mnóstwem kłopotów. Zapalenie płuc wciąż wyklucza z gry Michała Gierżota , infekcję dopiero co zakończył Dawid Dulski. A w pełni sił nie byli również Wojciech Włodarczyk i Kamil Kosiba. A w sobotę przyszło im się mierzyć z drużyną, która w tym sezonie dołączyła do ścisłej czołówki PlusLigi.

