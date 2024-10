Tomasz Fornal już tak nie wygląda. Spora metamorfoza i wbicie szpilki

Tomasz Fornal lubi eksperymentować z wyglądem. Zafarbowane na platynowy blond włosy od lat robią furorę i są jego znakiem rozpoznawczym w kraju i zagranicą. Siatkarz postanowił jednak w końcu coś zmienić - żeby pokazać, na co się zdecydował, wrzucił do sieci zdjęcie pełne kontekstów. Nie obyło się jednak bez czułej szpileczki wbitej przez kolegę z reprezentacji Polski. To spora metamorfoza.