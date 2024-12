Tomasz Fornal zachwycił świat. Wyjątkowe wyróżnienie, pobił nawet mistrza olimpijskiego

Tomasz Fornal do zakończonego już dawno sezonu reprezentacyjnego nie podchodził w roli pewniaka do gry w kadrze Nikoli Grbicia. W poprzednich latach bowiem przyjmujący Jastrzębskiego Węgla stanowił dla serbskiego szkoleniowca opcję z ławki rezerwowych i często wchodził, choćby w roli zadaniowca na zagrywkę, która jest jednym z jego atutów. W minionym sezonie jednak 27-latek zdecydowanie wyprzedził w hierarchii przyjmujących swoich konkurentów do gry.

