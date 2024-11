Sensacyjny transfer polskiego siatkarza. Klub musiał sięgnąć do kieszeni

Polski siatkarz zagra w Korei Południowej. Na przenosiny na Daleki Wschód nie zdecydowała się jednak żadna z gwiazd kadry Nikoli Grbicia, a Krystian Walczak, atakujący PGE GiEK Skry Bełchatów. Klub dziewięciokrotnych mistrzów Polski oficjalnie poinformował o zaskakującym transferze swojego zawodnika. Okazuje się, że Koreańczycy musieli sięgnąć do kieszeni, by sprowadzić do siebie 23-letniego siatkarza.