Nietypowa prośba Grbicia. Kompletnie zaskoczył gwiazdę, wszystko wyszło na jaw

W ostatnim czasie gruchnęły sensacyjne wieści związane z transferem Tomasza Fornala do Turcji. Przed obecnym zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla za granicę wyjechało już mnóstwo innych naszych reprezentantów. Z powodzeniem we Włoszech gra między innymi Kamil Semeniuk. Od czasu do czasu odwiedza go Nikola Grbić. Serb niedawno wystosował do gwiazdora nietypową prośbę. Siatkarz ujawnił wszystko w podcaście "#VolleyTime".