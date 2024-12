Aluron CMC Warta Zawiercie po rocznej przerwie wróciła do Ligi Mistrzów i notuje bardzo udany początek fazy grupowej. Zespół prowadzony przez Michała Winiarskiego najpierw rozbił 3:0 austriacki Hypo Tirol Volleyballteam, a w drugiej rundzie spotkań, również w trzech setach, ograł belgijski Knack Roeselare . Teraz przed "Jurajskimi Rycerzami" kolejne wyzwanie.

Już we wtorek 3 grudnia o godz. 20:45 przedstawiciel PlusLigi, który ma w swoich szeregach dziewięciu polskich siatkarzy, w tym wicemistrza olimpijskiego, Mateusza Bieńka, stanie do walki o punkty z Allianz Milano. Spotkanie nie zostanie jednak rozegrane w hali, w której na co dzień gra włoski zespół, a na innym obiekcie, w Busto Arsizio. Siatkarze Warty w poniedziałek odbyli trening, podczas którego okazało się, że napotkali na nietypowy problem. W rozmowie z klubowymi mediami opowiedział o tym Miguel Tavares.