Michał Winiarski znalazł receptę na problemy. Kluczowa decyzja, seria trwa

Brak Karola Butryna, którego dopadła infekcja, miał dla zawiercian dość znaczące konsekwencje. Zwłaszcza w ostatnich meczach atakujący, który cały czas aspiruje do gry w reprezentacji Polski, prezentował znakomitą formę. Zastąpił go Kyle Ensing, przez co drugi Amerykanin w drużynie Aaron Russell powędrował do rezerwy. Powodem był limit trzech obcokrajowców w szóstce - byli w niej już rozgrywający Miguel Tavares z Portugalii i libero Luke Perry z Australii.

