Polscy siatkarze straszą w Lidze Mistrzów. Rywale zmiażdżeni, historyczny wynik

Początek spotkania stał pod znakiem bloków PGE Projektu . Jako pierwszy punkt w ten sposób zdobył Jurij Semeniuk. Wkrótce w ślady Ukraińca poszedł atakujący Linus Weber, a także przyjmujący Kevin Tillie. I warszawianie prowadzili już 11:5. Do tego doszła kapitalna dyspozycja gospodarzy w obronie, siatkarze z Belgii popełniali błędy w ataku i przyjęciu.

Na dłużej w polu zagrywki pozostał Artur Szalpuk - aż do rezultatu 16:5. Dopiero wtedy skutecznym atakiem przez blok PGE Projektu przebił się nr Miguel Fornes. Przewaga gospodarzy była jednak miażdżąca. Łącznie zdobyli blokiem dziewięć punktów, rywale nie odpowiedzieli ani jednym . Skończyło się pogromem 25:9 - to najwyżej wygrany set w Lidze Mistrzów od 20 lat.

Liga Mistrzów siatkarzy. Koncert PGE Projektu Warszawa, a potem pogoń za rywalami

W końcówce pierwszego seta w drużynie Maaseik na boisku pojawił się polski rozgrywający Dawid Pawlun . 23-letni siatkarz ma za sobą epizod w PGE Projekcie, o czym warszawski klub pamiętał, honorując go jeszcze przed początkiem spotkania. Powrotu do stolicy z nową drużyną nie będzie jednak wspominał zbyt dobrze.

W drugim secie różnica między obiema drużynami nie była już tak ogromna, ale ponownie warszawianie kontrolowali grę. PGE Projekt grał już bez podstawowego libero Damiana Wojtaszka, na boisku pojawił się Jędrzej Gruszczyński. Trener gości Guido Gortzen poprosił o pierwszą przerwę przy stanie 8:4 dla warszawian. Nieźle w ofensywie belgijskiej drużyny spisywał się Francisco Iribarne. To było jednak za mało na PGE Projekt, tym bardziej że warszawianie znaleźli sposób, by zatrzymać go przy siatce. W drugiej części partii kibice w Arenie Ursynów znów obejrzeli spektakularne bloki - najpierw Jakuba Kochanowskiego, później Szalpuka. Zespół ze stolicy wygrał ostatecznie 25:17.