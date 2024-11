Polski siatkarz wyjechał do Włoch i nie tęskni za grą w Polsce. Tłumaczy dlaczego

Kamil Semeniuk urodził się w Kędzierzynie-Koźlu i to w tym mieście stawiał pierwsze kroki w seniorskiej karierze. Po trzech latach spędzonych w ZAKSIE rozegrał jeden sezon w Warcie Zawiercie, po czym znowu podpisał kontrakt ze swoim macierzystym klubem i grał tam do 2022 roku. Przyjmujący, który stał się jednym z liderów drużyny, świetnymi występami w PlusLidze zwrócił na siebie uwagę zagranicznych klubów. I ostatecznie przeszedł do Sir Susa Vim Perugia. Reklama

28-letni siatkarz z włoskim zespołem wywalczył od tego czasu mistrzostwo kraju, Puchar Włoch oraz trzy Superpuchary Włoch. Sięgnął także po Klubowe Mistrzostwo Świata. I niewykluczone, że po sezonie 2024/2025 zacznie rozglądać się za nowymi wyzwaniami, ponieważ wtedy wygasa jego kontrakt z Perugią.

"Decyzje o przyszłości nie są jednak jeszcze podjęte" - przyznał teraz w rozmowie z TVP Sport.

Kamil Semeniuk gra we Włoszech. I ceni sobie życie w Perugii

W tym samym wywiadzie Semeniuka zapytano o to, czy "klubowo" tęskni za Polską. Czyli, innymi słowy, czy brakuje mu gry w klubach PlusLigi. Odpowiedź siatkarskiego wicemistrza olimpijskiego była jednoznaczna.

"Nie, chyba nie. We Włoszech jest mi naprawdę dobrze. Kiedy jest reprezentacja i wracam na lato do Polski, bardzo fajnie jest być wśród Polaków, słyszeć nasz język. Jest zdecydowanie bardziej komfortowo również ze względu na to, że rodzina jest na miejscu" - tłumaczył.

Semeniuk wyjaśnił, że we włoskim klubie obecnie niczego mu nie brakuje, poza tym z racji rozbudowanej siatki połączeń lotniczych jego bliscy mogą odwiedzać go w Perugii. Reklama

Niezwykle istotne jest dla mnie również to, że Kasia (narzeczona siatkarza - przyp. red) się tutaj bardzo dobrze czuje. Jeżeli będziemy decydować o tym, gdzie będę występował w kolejnych sezonach, to decyzję podejmę razem z nią ~ dodał.

Kamil Semeniuk o tym, czy wybrałby inny klub niż ZAKSA

Gdy Semeniuk w 2022 roku odchodził z ZAKSY, złożył deklarację, która z pewnością ucieszyła kibiców tego klubu. Siatkarz powiedział bowiem, że jeśli miałby wrócić do PlusLigi, to właśnie do klubu z jego rodzinnego miasta.

"Moje serce już zawsze będzie trójkolorowe: niebiesko-biało-czerwone. Na pewno nie mówię żegnam, tylko do zobaczenia. Jeżeli tylko nadarzy się okazji wrócić na plusligowe parkiety to nie wyobrażam sobie, żebym nie wrócił tutaj do Kędzierzyna-Koźla" - powiedział w czerwcu 2022 roku.

Teraz siatkarz postanowił odnieść się do tych słów i zastrzegł, że od momentu jego odejścia z ZAKSY tak wiele zmieniło się w klubie, że "obecnie trochę inaczej na to patrzy". "Tamte słowa kierowałem do ludzi, których już nie ma w ZAKSIE. Sytuacja jest inna. Nie zamykałbym się więc na grę w Polsce" - dodał.

Reklama Chaumont Volley-Ball 52 - Jastrzębski Węgiel. Skrót meczu / Polsat Sport / Polsat Sport

Kamil Semeniuk / Tomasz Kudala/REPORTER / East News

Kamil Semeniuk i Bartosz Bednorz / Andrzej Iwańczuk/Reporter / East News