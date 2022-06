Bryl i Łosiak tym razem zwycięscy

W piątek Bryl i Łosiak na otwarcie ulegli Holendrom Christiaanowi Varenhorstowi i Stevenowi van de Velde 0:2 (21:23, 13:21). Rywalizację w fazie grupowej zakończą w poniedziałek starciem z Włochami Danielem Lupo i Alexem Ranghierim.

Z kolei Kantor i Rudol w sobotę rozpoczęli udział w MŚ, ale nie dali rady Austriakom Robinowi Seidlowi i Philippowi Wallerowi - przegrali 0:2 (15:21, 14:21). W kolejnych dniach "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Chilijczykami Marco i Estebanem Grimaltami oraz Włochami Jakobem Windischem i Gianlucą Dal Corso.

W piątek nie powiodło się także Kindze Wojtasik i Katarzynie Kociołek, które przegrały z Niemkami Karlą Borger i Julią Sude 0:2 (9:21, 13:21). Przed nimi jeszcze starcia z Włoszkami Claudią Scampoli i Margheritą Bianchin oraz Kenijkami Gaudencią Makokhą i Brackcides Khadambi.

MŚ w siatkówce plażowej. Miały się odbyć rok temu

Zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn do rywalizacji o medale przystąpiło po 48 par. Zostały one podzielone na 12 grup. Po dwie najlepsze z każdej oraz cztery najlepsze duety z trzecich miejsc awansują do fazy pucharowej. Pozostałe osiem ekip z trzecich pozycji zagra baraż o prawo występu w 1/16 finału. Od tego etapu turniej toczyć się będzie w formule "przegrywający odpada".

Do wyłonienia zwycięzców potrzebnych będzie w sumie 216 meczów. Impreza w Rzymie miała odbyć się w 2021 roku, ale została przełożona z powodu pandemii koronawirusa i zmiany terminu igrzysk olimpijskich.

Wyniki - faza grupowa mężczyzn:

grupa B

Michał Bryl, Bartosz Łosiak (Polska) - Samuel Schachter, Daniel Dearing (Kanada) 2:0 (25:23, 21:19)

Daniele Lupo, Alex Ranghieri (Włochy) - Christiaan Varenhorstem, Stevenem van de Velde (Holandia) (godz. 22.00)

Tabela:

M sety pkt

1. Bryl/Łosiak 2 2:2 3

2. Varenhorst/van de Velde 1 2:0 2

3. Lupo/Ranghieri 1 2:1 2

4. Schachter/Dearing 2 1:4 2

grupa I

Robin Seidl, Philipp Waller (Austria) - Piotr Kantor, Maciej Rudol (Polska) 2:0 (21:15, 21:14)

Jakob Windisch, Gianluca Dal Corso (Włochy) - Marco Grimalt, Esteban Grimalt (Chile) 2:0 (21:17, 21:19)

1. Seidl/Waller 1 2:0 2

2. Windisch/Dal Corso 1 2:0 2

3. Grimalt/Grimalt 1 0:2 1

4. Kantor/Rudol 1 0:2 1