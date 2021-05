Będzie druga edycja Grand Prix PLS

Turniej plażowy jest grany w nietypowy sposób - zespoły liczą po czterech graczy.

"Pamiętajmy, że to oczywiście zabawa, imprezie towarzyszyć będą muzyka, konkursy dla kibiców, letnia atmosfera, lecz to także prawdziwa rywalizacja. W zeszłym sezonie bardzo dobrze na piasku radzili sobie gracze Jastrzębskiego Węgla, którzy przeszli przez nasze Grand Prix niczym burza, a na koniec sezonu halowego okazało się, że są najlepsi także w PlusLidze" - skomentował prezes PLS Artur Popko.

W nowej edycji Grand Prix zaplanowano tylko dwa turnieje. Panie zagrają w Gdańsku (od 29 lipca do 1 sierpnia), z kolei panowie rywalizować będą w Krakowie (od 5 do 8 sierpnia). W obu przypadkach w turnieju wystartuje po 16 ekip (14 z PlusLigi, 12 z TAURON Ligi), mecze odbywać się będą do dwóch wygranych setów. Nowością jest system grania, tzw. brazylijski, doskonale znany kibicom siatkówki plażowej.

"Dla nas to doskonała okazja przypomnienia się kibicom na początku okresu przygotowawczego, promocję rozgrywek oraz sponsorów a także czas na dobrą zabawę i wstęp do emocji ligowych" - podkreślił prezes Popko.

Zdjęcie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

