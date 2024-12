Luciano Vicentin kilka lat temu rozegrał sezon w BBTS-ie Bielsko-Biała, po czym wyjechał do Niemiec, a następnie do Turcji. Przed rozpoczęciem bieżącej kampanii wrócił do Polski, by podpisać kontrakt z Jastrzębskim Węglem. Argentyński siatkarz w rozmowie z plusliga.pl zdradził, jak czuje się w nowym klubie. Wyjaśnił również, w jaki sposób zamierza spędzić nadchodzące święta.