Mistrz Polski z kolejnym wzmocnieniem. Przebudowa kadry trwa w najlepsze

Przyjmujący trafił do mistrza Polski z ekipy brązowego medalisty ligi tureckiej Ziraatu Bank Ankara. Z klubem tym Jastrzębski Węgiel rywalizował w półfinale tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, dwukrotnie pokonując go w walce o finał.

Luciano Vicentin pracuje z trenerem Jastrzębskiego Węgla w kadrze

"Vicentin to zawodnik, którego bardzo dobrze zna Mendez. Trener doskonale wie, na co go stać, gdyż od lat z nim współpracuje w kadrze. Skoro taki fachowiec jak Marcelo wyraża na jego temat pochlebne opinie, to ja mogę się tylko do nich przychylić. Wierzę, że w przy tych trudach sezonu, który nas czeka, Vicentin spełni swoją rolę w drużynie" - powiedział Adam Gorol, prezes Jastrzębskiego Węgla, cytowany przez internetową stronę klubu.