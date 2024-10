Nicola Zalewski wprost o swojej sytuacji. "Wszyscy wiemy, jak było"

Zalewski to wychowanek Romy, który w pierwszym zespole zadebiutował w maju 2021 roku, gdy trenerem był Jose Mourinho. Portugalczyk postawił na młodego Polaka i często wystawiał go do gry.

Mourinho nie ma już jednak z Rzymie, z biegiem czasu skrzydłowy zaczął mieć problemy z regularnymi występami. Co prawda ten sezon zaczął od trzech meczów w Serie A, ale potem przestał pojawiać się na murawie.

Stało się to po powrocie Polaka z meczów Ligi Narodów. Zalewski był wyróżniającą się postacią w starciach ze Szkocją i Chorwacją, lecz potem przekazano mu, że nie ma już dla niego miejsca w drużynie klubowej. Kontrakt pomocnika wygasa z końcem bieżących rozgrywek i zarząd liczył na jego sprzedaż do Galatasarayu. Do transakcji jednak nie doszło, gdyż piłkarz stwierdził, że woli zostać w Rzymie. Reklama

Michał Probierz stawia na Nicolę Zalewskiego

Później władze klubu złagodziły stanowisko wobec Zalewskiego i wrócił do treningów z zespołem trenera Ivana Juricia, który we wrześniu zastąpił Daniele de Rossiego. Mimo całego zamieszania selekcjoner Michał Probierz powołał 22-latka na październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski.

Natomiast piłkarz wystąpił przez 70 minut w ostatnim ligowym spotkaniu przeciwko Monzie.

"Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja, a bardziej jaka była w AS Roma. Zagrałem ostatni mecz, wróciłem do składu i cieszę się, bo ja chcę tylko grać w piłkę i po prostu się bawić, a innych rzeczach z klubem będzie rozmawiał mój agent" - mówił Zalewski rozmowie z TVP Sport.

22-latek odniósł się także do niedoszłego transferu do Galatasarayu Stambuł.

Nie będę tutaj kłamał, było bardzo blisko. Dostałem dobrą ofertę, ale pomyślałem trochę, porozmawiałem z rodziną i wydaje mi się, że zrobiłem to, co najlepsze dla mnie ~ dodał.

Być może wpływ na decyzję Zalewskiego miała osoba nowego trenera, którym zostać Jurić.

"Wiedziałem, że on się mną interesował, jeszcze jak pracował w Torino, więc liczyłem, że jak będzie miał okazję, to będzie chciał ze mną pracować" - mówił Polak dla TVP Sport.

Polacy zagrają teraz z Portugalią i Chorwacją

Zawodnik zdradził także, czy ta cała sytuacja związana z Romą się na nim odbija. Reklama

"To na mnie nie wpływa, bo przyjechałem już kilka razy na zgrupowanie reprezentacji bez grania w klubie, a jak dostaję okazję czy to w kadrze, czy w Romie, to chcę po prostu się zaprezentować" - stwierdził Zalewski.

Można raczej założyć, że skrzydłowy znajdzie się w wyjściowej jedenastce ma mecz z Portugalią, który odbędzie się 12 października na PGE Narodowym. Rywal to lider grupy 1. w dywizji A, która w obecnej edycji jeszcze nie stracił punktów. Początek spotkania o 20.45. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport, a tekstowa w Interii .

Trzy dni później, 15 października, "Biało-Czerwoni" zagrają na tym samym stadionie z Chorwacją.

Nicola Zalewski / AFP

