Stadion zamarł, drżał o niego cały piłkarski świat. Nowe wieści ws. Bove

Mecz rozpoczął się według planu o godz. 18.00, jednak już po kilkunastu minutach został on przerwany z powodu niezwykle groźnej sytuacji, do jakiej doszło na boisku - gracz "Violi", Edoardo Bove, całkowicie niespodziewanie stracił bowiem przytomność. Futboliście udzielono pierwszej pomocy jeszcze na murawie Stadio Artemio Franchi, a następnie został on przetransportowany do szpitala i na szczęście z czasem w jego sprawie zaczęły docierać coraz lepsze wieści.

