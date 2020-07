Lazio na dwie kolejki przed końcem sezonu Serie A udało się zapewnić sobie miejsce w Lidze Mistrzów. Włodarze klubu mają świadomość, że kadra zespołu jest bardzo wąska i planują wzmocnienia. Na ich celowniku znajduje się David Silva.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport" Lazio rozpoczęło rozmowy z zawodnikiem Manchesteru City Davidem Silvą. Niedawno Hiszpan poinformował, że odchodzi z Premier League i początkowo mówiło się o zainteresowaniu nim ze strony Valencii i Al-Duhail SC.



Włoski dziennik twierdzi jednak, że oferta "Biancocelestich" może zainteresować hiszpańskiego pomocnika. Rzymianie są w stanie zaoferować mu ok. 4 milionów euro rocznie i przede wszystkim - grę w Lidze Mistrzów.



Silva zarabiał wcześniej co prawda dwa razy więcej, jednak mając na uwadze choćby jego wiek, na podobne zarobki mógłby liczyć jedynie w MLS lub kierunkach jeszcze bardziej egzotycznych.



Zwolennikiem tego transferu ma być trener drużyny z błękitnej części Rzymu Simone Inzaghi. Silva ma doświadczenie w grze w Lidze Mistrzów, a jego profil odpowiada do stylu gry Lazio.



Hiszpan dołączył do ekipy "Obywateli" w sierpniu 2010 roku. Od tego momentu rozegrał 434 spotkania dla City, zdobył 77 bramek zaliczył 140 asyst. Na swoim koncie ma też między innymi cztery mistrzostwa Anglii.



Lazio jest również bliskie pozyskania zawodnika Realu Madryt Borjy Mayorala.



