W 2012 roku Manchester United oddał Juventusowi Paula Pogbę za darmo. Siedem lat później Juve znów chce wyrwać Francuza z Old Trafford.

26-letni piłkarz nie jest przekonany do tematu pozostania w klubie z Manchesteru. Wydawało się, że może przenieść się do Realu Madryt, ale teraz do akcji wkroczył Juventus.

Potentat z Turynu już kontaktował się z agentem Pogby, Manu Raiolą - podaje Sky Italia.

Obecny kontrakt francuskiego piłkarza wiąże go z "Czerwonymi Diabłami" do czerwca 2021 roku. Za transfer Pogby nabywca musiałby zapłacić gigantyczną sumę.

Pogba już raz, w 2012 roku, zamienił Manchester United na Juventus. Ówczesny menedżer MU Sir Alex Ferguson nie widział Francuza w swojej drużynie i pozbył się go za darmo po wygaśnięciu kontraktu.

Cztery lata później Pogba znów zjawił się na Old Trafford, odkupiony z Juve za 89 milionów funtów. Być może oba kluby znów ubiją interes. Kto na tym wygra tym razem?

