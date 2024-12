Dariusz Szpakowski apeluje do kibiców. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski pod okiem Hansiego Flicka rozgrywa świetny sezon 2024/25, ale sobotni mecz przeciwko Las Palmas mu nie wyszedł. Dariusz Szpakowski czytając komentarze odnośnie występu napastnika Barcelony prawdopodobnie natrafił na hejt, bo wygłosił apel do kibiców w programie "Wysoki pressing". - Szanujmy, cieszmy się tym, co mamy - powiedział, przypominając że kilka dni wcześniej wszedł do "klubu 100" w Lidze Mistrzów.