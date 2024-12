Lewandowski i spółka w szoku, beniaminek zadziwił. Historyczny gol strzelony Barcelonie

FC Barcelona po niezwykle emocjonującym starciu z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów w niedzielny wieczór powróciła do zmagań w Primera Division i zmierzyła się z drużyną Leganes, a więc beniaminkiem hiszpańskiej ekstraklasy. Choć w tym przypadku to oczywiście "Blaugrana" była zdecydowanym faworytem, to jednak potyczka zaczęła się od mocnego akcentu postawionego przez "Los Pepineros" - Sergio Gonzalez zdobył prędkiego gola i napisał kawałek niezwykłej futbolowej historii, a do tego... zapewnił swojemu zespołowi triumf.