Wieczysta Kraków nie żartuje. Pozyskała króla strzelców, w Szwecji zaskoczenie

Dijan Vukojević zawodnikiem Wieczystej Kraków

Dziś kolejny transfer stał się faktem. Nowym piłkarzem Wieczystej został Dijan Vukojević . 29-letni Szwed w zakończonym sezonie szwedzkiej drugiej ligi (gra się tam systemem wiosna - jesień) rozegrał 28 spotkań i strzelił 14 bramek w barwach Degerfors IF. M.in. dzięki jego skuteczności Degerfors uzyskał awans na najwyższy szczebel rozgrywek - do Allsvenskan.

- Dijan to dobry zawodnik. W Szwecji są zaskoczeni, że idzie na trzeci poziom rozgrywek w Polsce. Zwłaszcza że razem z Degerfors awansował do Allsvenskan. Bardzo by mnie zaskoczyło, jeśli nie będzie jednym z najlepszych zawodników II ligi - mówi nam Tomasz Pitura, polsko-szwedzki dziennikarz Discovery Plus.