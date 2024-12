Złe wieści nadeszły w Wigilię. Kolejny cios dla Lewandowskiego, Polak jest już pod ścianą

Lewandowski musi odzyskać formę. Właśnie stracił zmiennika

- Ferran Torres zakończył sobotni mecz problemem z mięśniowym. Ponieważ problem nie zniknął, zawodnik przeszedł dziś rezonans magnetyczny i wykryto u niego niewielki uraz mięśnia płaszczkowatego, co oznacza, że nie będzie mógł grać, dopóki uraz się nie zagoi - poinformowała FC Barcelona na platformie "X".

Są to bardzo złe wieści dla FC Barcelona , która w ostatnim czasie przechodzi przez bardzo poważny kryzys formy, a największe kłopoty ma właśnie ze skutecznością, którą Ferran Torres, jako jeden z nielicznych, dysponował na przyzwoitym poziomie.

W tym momencie nie będzie mógł jednak liczyć na to, że Ferran Torres wejdzie za niego na boisko, strzeli gola, a Barcelona wygra spotkanie. Javi Miguel, dziennikarz "ASa" poinformował, że Hiszpan nie wróci do gry przez około trzy tygodnie i na pewno ominie go pierwszy mecz o Superpuchar Hiszpanii z Athletic Club.