Tak dobre liczby strzeleckie Polaka nie wzięły się znikąd - mówią o tym inne, bardziej dogłębne statystyki. Jak można sprawdzić w platformie SofaScore (bazującej na danych Opty), w poprzednim sezonie Primera División oddawał średnio 2,7 strzału na 90 minut, w tym 1,2 celnego. Teraz te wartości wynoszą odpowiednio 4 oraz 2,1. W kampanii 2023/24 zamieniał na gole 20 procent swoich uderzeń, a w trwającej jest to już aż 28 procent. To naprawdę wybitna konwersja, bo zazwyczaj za wyróżniającą uważa się już przynajmniej 15-procentową. Jeszcze rok temu czekał na kolejne trafienie dla "Blaugrany" średnio 145 minut, w tej chwili zaledwie 74.

Oczywiście większa bramkostrzelność "Lewego" jest spowodowana również lepszą dyspozycją partnerów z ataku. Jednak i samego Polaka można częściej zobaczyć przy piłce (31,7 kontaktu z futbolówką kontra 28,8). Znacznie poprawił skuteczność zagrywanych długich piłek. Choć nie posyła ich wiele, to ich poziom wzrósł z 54 do 75 proc.

Jest nieco mniej przechwytów (przejęć piłki przy podaniu rywala do innego rywala), ale za to trochę więcej odbiorów.

Progres Roberta Lewandowskiego w liczbach. Efekt Hansiego Flicka

Lewandowski wygrywa nieco mniej pojedynków w powietrzu (spadek z 50 proc. do 44), ale za to więcej na ziemi (wzrost z 50 proc. do 58). Pewne jest też, że nie powtórzy 100-procentowych zamian rzutów karnych na gole. Teraz ma 50 proc., bo choć trafił przeciwko Valencii, to nie wykorzystał "jedenastki" z Villarrealem. Jak sprawdzamy na FootyStats, łącznie w karierze jego skuteczność z punktu karnego wynosi 88,75 proc.