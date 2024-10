Córka Lewandowskich poszła w ślady mamy. Anna wszystkim się pochwaliła

Anna i Robert Lewandowscy od ponad dekady tworzą jedno z najpopularniejszych małżeństw w świecie show-biznesu. Ona odnosi sukcesy jako trenerka fitness i prowadzi kilka dobrze prosperujących firm i marek, których zadaniem jest promocja zdrowego stylu życia. On natomiast od wielu już lat zaliczany jest do grona najlepszych piłkarzy świata, a od lata 2022 roku bryluje na hiszpańskich stadionach w barwach FC Barcelona .

Klara Lewandowska dała popis na parkiecie

36-letnia WAG już jakiś czas temu otwarcie przyznała, że taniec to dla niej coś więcej niż pasja. Ten rodzaj aktywności fizycznej spodobał się “Lewej" do tego stopnia, że postanowiła ona dodać “dance classes" do swojej aplikacji z treningami. Lekcje tańca dodano również do podstawowego programu zajęć podczas słynnych obozów treningowym 36-latki, Camp by Ann. To jednak nie koniec. Już wkrótce w Barcelonie otwarte zostanie centrum fitness Anny Lewandowskiej o nazwie "Edan Studios", gdzie chętne osoby będą mogły pracować m.in. nad swoimi tanecznymi umiejętnościami.