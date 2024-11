Chociaż od czasu odejścia Leo Messi ego z Barcelony minęły już ponad trzy lata, kibice wciąż wyczekują jego powrotu. Argentyńczyk już podczas pobytu w Paris Saint-Germain podkreślał, że do stolicy Katalonii na pewno wróci. Szanse, że stanie się to jeszcze zanim odwiesi buty na kołek drastycznie maleją.

Dziedzictwo, jakie Messi pozostawił po sobie w Barcelonie jest absolutnie niepodważalne, dlatego klub liczy, że gdy tylko Argentyńczyk wróci, zajmie posadę w jego strukturach . Wydaje się, że sam 37-latek również byłby zainteresowany takim rozwiązaniem. A kiedy to nastąpi? Napastnik Interu Miami w ostatnim wywiadzie uchylił rąbka tajemnicy odnośnie do planów powrotu do Katalonii.

Drogi Messiego i Lewandowskiego się skrzyżują? Jasna deklaracja Argentyńczyka

- Uważam, że Barcelona Hansiego Flicka jest spektakularna. Nie zaskakuje mnie to, ponieważ to nic nowego. Tak jest odkąd przybyłem do klubu w wieku 13 lat. To niesamowite, ilu młodych piłkarzy dostało tu szansę w ostatnich latach. Kiedy trener na nich stawia i zyskują pewność siebie, to reagują w ten sposób, bo znają klub lepiej niż ktokolwiek inny i występują tu od dziecka - stwierdził Argentyńczyk.