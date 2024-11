Najlepszy napastnik Bundesligi. Lewandowski spełnił marzenie Jana Furtoka

Końcówka lat 80. XX wieku były specyficznym czasem w polskim futbolu. Komuna już chwiała się mocno, żelazna kurtyna już się uchyliła, co oznaczało, że najlepsi piłkarze z bloku wschodniego byli do wyjęcia za przysłowiowe frytki. Niektórzy zgrzeszyli niecierpliwością i przedostali się na wymarzony zachód nielegalnie na drodze ucieczki. Najgłośniejszym takim przypadkiem był Andrzej Rudy, który opuścił polską przed meczem z reprezentacją ligi włoskiej w Mediolanie w listopadzie 1988 r.

W Hamburgu Furtok dosłownie minął się z Mirosławem Okońskim. Gdy "Oko" odszedł do AEK Ateny , nad Morze Bałtyckie na które Niemcy mówią Ostsee przybył Jan Furtok. Napastnik nie został aż takim ulubieńcem hanzeatyckich fanów jak jego poprzednik, ale podtrzymał świetną markę polskich piłkarzy. Premierowy sezon zakończył z dorobkiem dziewięciu goli, w kolejnym 1989/90 poprawił ten wynik o jedną bramkę, a następny był dla niego rekordowy w HSV.

Jan Furtok nie żyje. Miał 62 lata

W pierwszym półroczu 1991 r. nazwisko Jana Furtoka było na ustach wszystkich sympatyków futbolu w Niemczech. W ciągu całego sezonu zdobył 20 goli, co dało ma drugie miejsce w klasyfikacji snajperów Bundesligi. Więcej, o jedno trafienie, miał tylko Ronald Wohlfarth z Bayernu Monachium. To było niesamowite osiągniecie i odbiło się wielkim echem w Polsce, przecież Bundesliga to był wówczas nieosiągalny szczyt marzeń, a tu nasz rodak walczy o najwyższe zaszczyty.