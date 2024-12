Karygodne przywitanie Lewandowskiego w Dortmundzie. Niemcy urządzili piekło

Robert Lewandowski na samym początku swojej zagranicznej kariery piłkarskiej grał, z wielkimi sukcesami, w Borussii Dortmund . To właśnie z tym klubem Polak zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Niemiec i zagrał w pierwszym finale Ligi Mistrzów .

Po wygaśnięciu jego umowy w 2014 roku przeniósł się do Bayernu Monachium , gdzie spędził 8 kolejnych lat. Wielu kibiców Borussii Dortmund potraktowało ten transfer jako zdradę, ponieważ Polak odszedł do największego obok Schalke 04 rywala Borussii. W dniu meczu lokalne media postanowiły przypomnieć o tym fakcie .

Wrogie przyjęcie Lewandowskiego w Niemczech. Nazwali go "zdrajcą" i nie dali mu spać

W 2022 roku Polak przeniósł się do FC Barcelona , a w środowy wieczór znów zagra na Signal Iduna Park przeciwko Borussii Dortmund . Polak i jego koledzy nie mogą cieszyć się tu łagodnym i gościnnym przywitaniem. Lokalni kibice zrobili wszystko, aby jak najbardziej uprzykrzyć życie swoim rywalom z Katalonii.

Jak widać, Robert Lewandowski nie wraca do Dortmundu po latach jako bohater. Nie jest witany chlebem i solą przez miejscowych kibiców. Musi liczyć się raczej z wrogim przyjęciem i ostrą rywalizacją. Jedyne, co zostało Polakowi, to odpowiedzieć na boisku zdobyciem kolejnych bramek w Champions League.