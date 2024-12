Polacy w kotle, zasady losowania od FIFA zwalają z nóg. Człowiek tego nie ogarnie

Reprezentacja Polski do zakończonej niecały miesiąc temu Ligi Narodów podchodziła z dwoma jasnymi celami. Pierwszym było utrzymanie w dywizji A Ligi Narodów, co pozwoliłoby na rywalizację z najlepszymi ekipami na świecie także w przyszłej edycji. Drugim zaś zdobycie możliwości sytuowania w pierwszym koszyku podczas losowania grup eliminacyjnych do mundialu w 2026 roku. Żadnego z nich nie udało się niestety osiągnąć i sytuacja stała się trudna. Reklama

Przyszłą edycję Ligi Narodów nasza kadra rozegra bowiem na poziomie dywizji B, a karteczka z napisem Polska w nadchodzącym losowaniu znajdzie się w drugim koszyku, choć używanie w tym kontekście słowa karteczka jest sporym nadużyciem, bo za rozlosowanie grup odpowiadać będzie komputer. Taka decyzja FIFA wynika z wielu obostrzeń, które wprowadzone zostały na poszczególne zespoły. Człowiek miałby prawo się w tym wszystkim zwyczajnie pogubić.

Losowanie jak labirynt. Szereg zagadek od FIFA

Zacznijmy od najprostszej kwestii, a więc podziału na koszyki, który znany jest już od kilku tygodni.

Koszyk 1: Francja (LN), Hiszpania (LN), Anglia, Portugalia (LN), Holandia (LN), Belgia, Włochy (LN), Niemcy (LN), Chorwacja (LN), Szwajcaria, Dania, Austria. Te zespoły, które oznaczone są (LN) i przejdą swoje marcowe ćwierćfinały Ligi Narodów, są tymi, które z pewnością wylądują w grupach czterozespołowych, gdyż w czerwcu czekać ich będzie final-four Ligi Narodów, a wówczas eliminacje już będą się rozgrywać. Reklama

Koszyk 2: Ukraina, Szwecja, Turcja, Walia, Węgry, Serbia, Polska, Rumunia, Grecja, Słowacja, Czechy, Norwegia.

Koszyk 3: Szkocja, Słowenia, Irlandia, Albania, Macedonia, Gruzja, Finlandia, Islandia, Irlandia Północna, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina.

Koszyk 4: Bułgaria, Luksemburg, Białoruś, Kosowo, Armenia, Kazachstan, Azerbejdżan, Estonia, Cypr, Wyspy Owcze, Łotwa, Litwa.

Koszyk 5: Mołdawia, Malta, Andora, Gibraltar, Liechtenstein, San Marino.

Po tej najprostszej części należy przejść do kolejnej, gdzie dowiadujemy się, które zespoły nie mogą ze sobą zagrać. Względy takich decyzji FIFA i UEFA są różne, choć w zdecydowanej większości przypadków związane są one klarownie z polityczną sceną. Te pary to:

Gibraltar - Hiszpania Kosowo - Bośnia i Hercegowina Kosowo - Serbia Ukraina - Białoruś

Co ciekawe, Polska może zagrać z Białorusią. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której te zespoły w ramach losowania trafią na siebie w jednej grupie, to komputer automatycznie przesuwa wylosowany zespół do pierwszej wolnej grupy, gdzie nie ma żadnych przeciwskazań przeciwko rywalizacji.

To wciąż nie koniec. Oragnizatorzy zdecydowali się bowiem także na wprowadzenie "ograniczeń powodowych". "Kilka państw zostało zidentyfikowanych, jako takie, w których mogą wystąpić ekstremalne warunki pogodowe" - czytamy. Są to: Reklama

Estonia Wyspy Owcze ("zidenttfikowana jako teren z możliwie najwyższym ryzykiem zagrożenia pogodowego") Finlandia Islandia ("zidenttfikowana jako teren z możliwie najwyższym ryzykiem zagrożenia pogodowego") Łotwa Litwa Norwegia

W związku z tym ograniczeniem nie ma możliwości, aby trzy z wymienionych siedmiu państwa trafiły na siebie w jednej grupie. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której do grupy z dwoma takimi krajami dolosowany zostanie trzeci, to automatycznie dana reprezentacja przesuwana jest do kolejnej wolnej grupy.

Poza ograniczeniem pogodowym organizatorzy zdecydowali się także na wprowadzenie restrykcji podróżniczej. "Zidentyfikowano dwadzieścia par krajów charakteryzujących się nadmiernymi długościami relacji podróżniczych. Aby zminimalizować ryzyko dla zespołów obciążenia związanego z podróżami, do tej samej grupy można wysolosować maksymalnie jedną taką parę" - czytamy. Te pary to:

Andora, Anglia, Francja, Gibraltar, Islandia, Malta, Irlandia Północna, Portugalia, Szkocja, Hiszpania, Walia -> Kazachstan Gibraltar, Islandia, Portugalia -> Azerbejdżan Armenia, Cypr -> Islandia

Naturalnie, gdy wydarzy się sytuacja, że któryś z zespołów zostanie wylosowany do grupy, w której już znajduje się jedna taka para, to komputer automatycznie przesuwa daną reprezentację do pierwszej wolnej grupy, w której tych ograniczeń nie ma.

Gdy już przejdziemy przez te wszystkie liczne ograniczenia, na które zdecydowały się FIFA i UEFA, to rozpoczyna się klasyczna procedura losowania, choć w tym przypadku nie będzie tego robił człowiek, a komputer. Zespoły w poszczególnych koszykach umieszczone będą w kolejności alfabetycznej od A do Z. Grupy od A do F będą tymi, w których zagrają po cztery zespoły. W grupach od G do L tych drużyn będzie pięć. Losowanie odbędzie się w piątek 13 grudnia o godzinie 12:00. Reklama

Reklama AS Sportu 2024. Iga Świątek VS Wilfredo Leon. WIDEO / InteriaSport.pl / Interia.tv

Michał Probierz / AFP

Michał Probierz / AFP