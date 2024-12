Głośno o Lewandowskim w Niemczech. Wprost podsumowali Polaka. "Niesprawiedliwe"

Piłkarscy fani od kilku dni zacierają ręce na to, co wydarzy się w środowy wieczór w Lidze Mistrzów. O godzinie 21:00 11 grudnia dojdzie bowiem do hitu 6. kolejki gier i Borussia Dortmund zmierzy się z FC Barcelona. Będzie to wyjątkowy mecz dla Roberta Lewandowskiego, który po raz pierwszy zawita do byłego klubu w barwach Barcy. Od początku tygodnia jest głośno o powrocie Lewandowskiego do Niemiec, a teraz opinię o napastniku wyraził szkoleniowiec gospodarzy środowej rywalizacji.