Lewandowski w ogniu krytyki. Kibice oczekują jeszcze więcej

- Potrzebujemy Roberta, a on potrzebuje zespołu. Piłkarz nie gra sam i tak samo nie wygra meczu. Jest świetnym piłkarzem i my na tym zyskujemy, ale także odwrotnie - stwierdził trener.

Hiszpanie ostrzegają "Lewego". Wypominają transfer do Bayernu. "Zdrajca"

Dziennikarze redakcji "AS" ostrzegają, że Lewandowskiego może czekać dość chłodne przywitanie z Dortmundzie. W jednym z opublikowanych przed hitem Ligi Mistrzów artykule przypomniano o początkach kapitana reprezentacji Polski w "wielkim futbolu", czyli kiedy grał w barwach Borussii. Wielu fanów BVB wciąż postrzega go za "zdrajcę" z uwagi na późniejszy transfer do Bayernu Monachium.