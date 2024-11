"Nie mecz mnie poruszył, a absencja zawodnika. Robert Lewandowski nie przyjechał na zgrupowanie, bo plecy go bolały. Być może. Do tej pory nie jest wiadome. Doktor kadry mówi, że Robert nie nadawał się do gry. A ja mam pytanie - kiedy pan doktor widział Roberta Lewandowskiego? Czy widział go i badał przez Skype'a? Czy on pojechał do Roberta albo ten przyjechał do niego?" - dopytywał wówczas w rozmowie z "Super Expressem" Tomaszewski.