W maju w Rijadzie doszło do hitowej walki Tysona Fury'ego z Ołeksandrem Usykiem , w której ostatecznie górą, po niejednomyślnym werdykcie sędziów, był Ukrainiec. Rywal Brytyjczyka został tym samym niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej, a pięściarzowi z Manchesteru nie pozostało nic innego, jak czekać na okazję do rewanżu.

Ta nadejdzie już w sobotę 21 grudnia, a sam Fury nie ukrywa, że jest mocno zmotywowany. Do tego stopnia, że zamierza znokautować Usyka i sprawić, by ten nawet nie domagał się przeprowadzenia trzeciej walki z Brytyjczykiem.

Pobiję go i zakończę mu karierę. Po tym co mu zrobię, nie usłyszycie już więcej o Usyku, a on nie będzie chciał dopełniać trylogii